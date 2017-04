Un missile à très longue portée pour le Cygne blanc russe

La Russie a lancé les travaux de conception d'un nouveau missile de croisière à très longue portée pour son bombardier supersonique lourd Tu-160M2, baptisé Cygne blanc, a annoncé à Moscou Evguéni Fedossov, directeur de l'Institut russe des systèmes aéronautiques GosNIIAS.

« Le projet de l'avion modernisé Tu-160M prévoit la création d'un missile baptisé Kh-BD (BD est un sigle signifiant « longue portée » en russe). Sa portée est tenue secrète. On sait que son prédécesseur, le missile Kh-101, a une portée de 3 000 km. La portée du nouveau missile sera beaucoup plus longue », a indiqué M. Fedossov, cité par la chaîne de télévision Zvezda.

La nouvelle arme permettra à l'avion à long rayon d'action d'éviter la zone d'attaque de la défense antiaérienne ennemie et de détruire des cibles militaires à une grande distance.

Le Tu-160 (code Otan : Blackjack), le plus gros avion de combat au monde, est un élément important de la triade nucléaire russe. Cet appareil peut voler à deux fois la vitesse du son et emporter 45 tonnes de bombes et de missiles. Le Tu-160 aux ailes à géométrie variable est baptisé « Cygne blanc » par les militaires russes.

La version Tu-160M2 sera dotée de moteurs modernisés et d'un nouveau système de contrôle des armes. Son plafond opérationnel sera de 18 kilomètres. L'avion peut être équipé de missiles Kh-55, Kh-55SM, Kh-101 et Kh-102 et de missiles nucléaires Kh-15.

Les spécialistes russes poursuivent en outre la création d'un bombardier furtif foncièrement nouveau, PAK DA. Cet appareil universel accomplira les missions d'un bombardier stratégique et lance-missiles et pourra servir de plateforme pour mettre en orbite des engins spatiaux, d'après Evguéni Fedossov. Le PAK DA pourrait remplacer à terme les avions stratégiques à long rayon d'action Tu-160, Tu-95MS et Tu-22M3.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »