Manœuvres «Bouclier Bleu»: les missiles russes S-300 de la Chine en action (Vidéo)

© AFP 2017 Fred Dufour La Chine lance Tianzhou-1, son premier cargo spatial (vidéo)

La Force aérienne chinoise a mené à bien début avril les manœuvres militaires « Bouclier Bleu-2017 » impliquant notamment des systèmes de missiles sol-air S-300 de fabrication russe dans une zone désertique au nord-ouest de la Chine, écrit le site Defence Blog.

Au total, six brigades terrestres de défense aérienne et des régiments de la Force aérienne sous la houlette de trois commandements des Forces armées ont pris part aux manœuvres pendant dix jours.

Il est à noter que les manœuvres « Bouclier Bleu » constituent l'un des quatre principaux exercices militaires de la Force aérienne chinoise, au même titre qu'« Épée rouge », « Casque d'or » et « Flèche d'or ».

Au cours des manœuvres, plusieurs systèmes de défense aérienne S-300PMU-1 et S-300PMU-2 ont effectué des tirs simultanés sur une cible ennemie imaginaire, précise le site.

Watch the PLAAF S300 SAM intercepted low-altitude targets in the "blue-shield 17" exercise. pic.twitter.com/2ALw1rWA9N — dafeng cao (@xinfengcao) 18 апреля 2017 г.

Le S-300 est un système antiaérien mobile multicanal de missiles sol-air. Il est destiné à protéger les sites stratégiques les plus importants d'un État et de ses forces armées contre des bombardements massifs, portés au moyen d'avions de combat, de missiles de croisière, de missiles balistiques tactiques d'une portée de moins de 1 100 kilomètres et d'autres armes aériennes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »