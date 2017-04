Un chasseur F-18 du porte-avions US Carl Vinson s'écrase en mer de Célèbes

D'après le service de presse de la Septième flotte des États-Unis, un chasseur F/A-18E du porte-avions américain Carl Vinson s'est écrasé en mer de Célèbes.

« L'accident s'est produit lorsque le F/A-18E, qui fait partie du 2e escadron, s'approchait du Carl Vinson. L'incident est en train d'être enquêté », indique le message officiel de la Septième Flotte des États-Unis.

Selon les informations des militaires, le pilote s'est éjecté en mer où un hélicoptère de secours du porte-avions l'a repêché. Le pilote n'a pas été blessé.

USS Carl Vinson pilot ejects safely at sea https://t.co/W03VlXQAsd #sandiego pic.twitter.com/8jlS9SjI8c — San Diego News (@sandiegonewz) 21 avril 2017

Il a également été indiqué que l'avion effectuait « un vol ordinaire » alors que le porte-avions traversait la mer de Célèbes.

