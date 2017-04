Le plus lourd robot de combat russe en action (VIDEO)

Une vidéo présentant les essais du plus lourd robot de combat et de reconnaissance russe Vikhr (Tourbillon), très manœuvrable et puissant, gagne en popularité sur Internet.

Sur la vidéo, on voit ce blindé téléguidé de 14,7 tonnes monter sur une colline, traverser un plan d'eau et tirer en position stationnaire et en mouvement.

D'autres vidéos consacrées au module Vikhr, qu'on peut trouver sur Internet, montrent qu'il peut équiper les véhicules de combat, mais aussi les avions Su-25 et les hélicoptères Ka-52, ainsi que les vedettes.

Bâti sur le châssis du véhicule blindé de combat d'infanterie, le robot Vikhr comprend le système de combat ABM-BSM-30, quatre drones baptisés Tchassovoï (Sentinelle), une plateforme robotisée mobile et un système de commande et de communication, d'après le ministère de la Défense.

Le module de combat peut être équipé de canons de 30 mm et de 57 mm, d'une mitrailleuse de 7,62 mm et de six missiles antichar Kornet-M. La tourelle du robot peut tourner à 360°. Les ingénieurs russes peuvent également l'équiper d'un lance-grenades automatique AGS-17, de missiles antiaériens Igla et Verba et d'autres types d'armes.

Selon Oleg Petrachko, expert du centre des robots du ministère russe de la Défense, le Vikhr est conçu pour les Troupes terrestres, aéroportées, la Marine et les Troupes balistiques.

