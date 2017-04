Un an de plus, environ 2 milliards USD plus cher: une franche analyse US sur le F-35

Le Government Accountability Office, l'organisme d'audit, d'évaluation et d'investigation du Congrès des États-Unis, responsable du contrôle des comptes publics du budget fédéral des États-Unis, vient de publier son évaluation des coûts et délais nécessaires pour terminer le programme du développement du chasseur-bombardier de cinquième génération F-35.

Ainsi, la réparation des bogues du logiciel connu sous le nom Block 3F peut nécessiter plus d'essais, ce qui entraînerait inévitablement l'augmentation des coûts et du temps des travaux. En outre, pour le Government Accountability Office, les estimations du Pentagone, mentionnant seulement cinq mois de travaux et 532 millions de dollars supplémentaires, sont plus qu'optimistes.

Après avoir mené plusieurs analyses, l'organisme chargé du contrôle des comptes publics a conclu que la mise en œuvre du programme prendrait dans le meilleur des cas encore un an et coûterait plus de 1,7 milliard de dollars, dont environ 1,3 milliard devrait être versé à l'exercice budgétaire 2018.

Le chasseur dernier cri F-35, qui a déjà coûté au contribuable américain la coquette somme de 1 500 milliards de dollars, posera pas mal de problèmes à l'Armée de l'air américaine, car l'optimisation et les essais en vol de l'appareil sont loin d'être terminés, tandis que les insuffisances de l'appareil limitent considérablement ses domaines d'utilisation, a relaté auparavant la revue The National Interest

