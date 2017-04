L’avenir de la Marine chinoise est lié à de grands porte-avions nucléaires

De toute évidence, le programme de construction de porte-avions en Chine se développera en deux étapes, a déclaré à Sputnik l'expert militaire russe Vassili Kachine, ajoutant qu'à la première étape, il s'agirait de trois porte-avions, dont le Liaoning, en service depuis 2012.

Selon lui, ce seraient des bâtiments non-nucléaires, poursuite du projet soviétique 1143.6.

« Le premier porte-avions 100 % chinois (001А) sera mis en service vers 2020. Le deuxième est en chantier à Shanghai. Avec sa mise en service, la Chine pourra conforter chacune de ses trois flottes — Nord, Est et Sud — par un porte-avions », a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'estimer que, lors de la seconde étape, la Chine passerait à la construction de porte-avions nucléaires du type « américain », mais que le premier bâtiment de cette catégorie ne serait mis en service que vers le milieu de la prochaine décennie.

« Toujours est-il que dans une longue perspective, la progression de la puissance navale de la Chine serait liée à la construction de grands porte-avions nucléaires.

Le 26 avril, le deuxième porte-avions de la Marine de l'Armée populaire de libération de Chine, construit selon le projet 001A, a été mis à l'eau. D'après le contre-amiral chinois Yin Zhuo, la marine du pays a besoin d'avoir au moins quatre porte-avions.

