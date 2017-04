La moitié du territoire syrien proclamée zone interdite aux drones

Après la mise-à-jour des cartes de l'entreprise chinoise DJI qui fabrique des drones de loisir, la liste des zones interdites aux drones, qui incluent d'habitude les aéroports, les installations stratégiques et les lieux de forte densité de population, s'est énormément élargie. Ainsi, est apparu un grand nombre de nouvelles zones interdites qui couvrent une superficie importante de pays, dont certaines ne sont ni rattachées à un objet, ni à une quelconque localité.

Ce dernier renouvèlement des zones de vol est apparu dans l'application pour les appareils mobiles.

Depuis fort longtemps, les combattants de Daech utilisent des drones pour le renseignement effectué depuis le ciel et même pour lâcher des bombes.

Voici pourquoi le portail MIT Technology Review suppose que de telles zones puissent empêcher les terroristes d'utiliser les drones DJI. Pour l'instant, il n'est pas complètement clair de savoir à quel point cette approche est efficace, parce que les combattants de Daech utilisent des drones différents, y compris les drones improvisés, d'après le portail. Ainsi, on peut facilement modifier le logiciel de l'aéronef afin de désactiver la restriction des vols dans les zones interdites.

D'après les représentants de DJI, l'entreprise fabrique des produits exclusivement à des fins pacifiques. Et de rajouter qu'elle condamnait toute utilisation de ses drones pour causer des dommages.

« Notre système de restriction de vols est conçu afin d'aider les opérateurs à respecter les limites existantes et non pas pour que les gens utilisent nos produits à d'autres fins et violent la loi. »

La société chinoise a souligné qu'elle travaillait en permanence sur la mise à jour de la liste des zones interdites, en se fondant sur les d'actualité ou des événements météorologiques, tels que les incendies de forêt ou les rassemblements publics.

