Des systèmes S-300 et S-400 abattent 25 cibles dans le sud de la Russie

Des systèmes russes de défense antiaérienne S-300 et S-400 ont abattu des cibles aérodynamiques, balistiques et terrestres dans le cadre d'une compétition d'artilleurs sol-air organisée sur le polygone d'Achoulouk dans la région d'Astrakhan, a annoncé le service de presse du ministère russe de la Défense.

Outre les S-300 et S-400, des systèmes Pantsir-S ont pris part aux tirs. « Au total, plus de 50 missiles guidés ont été tirés contre 25 cibles », lit-on dans une déclaration ministérielle.

Les artilleurs se sont également entraînés à intercepter des avions Su-34, Su-24 et MiG-29.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov La Russie commence les livraisons de S-400 à la Chine

Les missiles sol-air S-300 (code Otan : SA-20 Gargoyle) peuvent abattre les avions et les missiles balistiques. Le S-400 Triumph (code Otan : SA-21 Growler) est un système de missiles sol-air de grande et moyenne portée destiné à abattre tout type de cible aérienne : avions, drones et missiles de croisière hypersoniques.

Le système de combat Pantsir comprend des missiles et des obus d'artillerie. Les premiers, d'une portée de 20 kilomètres, se déplacent à la vitesse de 1 000 mètres par seconde et sont capables de neutraliser les cibles évoluant à une altitude oscillant entre 2 mètres et 15 kilomètres. Les seconds, d'une portée de 4 kilomètres, détruisent les cibles navales ou aériennes à une altitude allant de 0 à 3 kilomètres. Le Pantsir est en mesure de frapper quatre cibles simultanément.

