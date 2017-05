Pyongyang met au point une nouvelle arme capable de détruire Séoul

La Corée du Nord met au point une nouvelle arme destinée à frapper Séoul et les sites militaires les plus importants de Corée du Sud, le nouveau système de missiles par salve sol-sol, baptisé KN-16 en Occident.

Selon les médias sud-coréens, qui se réfèrent à des sources au sein de leur service de renseignement et des États-Unis, le nouveau système a été aperçu par des satellites espions lorsqu'il était transporté au sein d'un centre scientifique et technique situé à Pyongyang.

© Sputnik. Iliya Pitalev Pyongyang accélère le renforcement de son arsenal nucléaire

Selon le renseignement sud-coréen, l'extérieur du nouveau système se distinguait notablement de ses analogues, à savoir du système de calibre 240 mm (portée de 65 km), qui est un fer de lance de l'artillerie nord-coréenne, ainsi que du KN-09 de calibre 300 mm (portée 200 km).

« Le KN-16 n'a pas été montré lors du défilé du 15 avril 2017. Nous estimons que la mise au point de cette arme est effectuée sous secret d'État », indiquent les représentants des services de renseignement sud-coréen et américain.

Selon des experts étrangers, la nouvelle arme est destinée à frapper, en cas de besoin, la capitale sud-coréenne et les sites militaires les plus importants. Les systèmes de DCA Patriot et THAAD déployés en Corée du Sud seront incapables de protéger le pays contre les salves de missiles nord-coréens.

Les sources n'ont pas précisé les caractéristiques techniques du nouveau système KN-16. Selon plusieurs experts indépendants, la nouvelle arme sera d'un calibre qui se situe entre 240 et 300 mm.

« Il est très probable que la nouvelle arme aura une portée supérieure à celle des systèmes de calibre 240 mm, mais il est difficile pour le moment de faire des précisions. Il faudra voir les résultats des tirs, qui fourniront une information plus précise », ont déclaré les sources.

