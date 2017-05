Le survol des avions de chasse russes au large de l’Alaska capturé en vidéo

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo du récent vol des bombardiers russes Tupolev Tu-95, escortés par des chasseurs Su-35 au large de l'Alaska.

La vidéo est publiée sur le compte officiel Facebook du ministère russe de la Défense.

Des bombardiers russes Tupolev Tu-95, escortés par des chasseurs Su-35, ont effectué jeudi un vol planifié, a annoncé le service de presse du ministère russe de la Défense.

« Au cours des vols d'essai, les pilotes ont effectué des éléments de voltige aérien, de vol programmé, de pilotage à altitude minimale et maximale », indique le commentaire publié sur le site du ministère.

Cette déclaration fait suite aux informations diffusées hier par la chaîne américaine Fox News, selon lesquelles plusieurs chasseurs de l'U.S. Air Force ont été mobilisés d'urgence pour intercepter des Tu-95 et des Su-35 russes au large de l'Alaska. En outre, les avions russes n'étaient pas munis d'armes et opéraient dans l'espace aérien international. Dans un entretien à Sputnik, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) a du reste qualifié le vol de « professionnel et sécurisé. »

L'aviation russe longue portée survole régulièrement les eaux internationales au-dessus de l'Atlantique, de l'Arctique, de la mer Noire et du Pacifique. Tous les vols des avions stratégiques russes se déroulent en stricte conformité avec les Règles internationales d'utilisation de l'espace aérien au-dessus des eaux neutres, sans violer les frontières des autres États, rappelle le ministère.

