La frégate Amiral Essen rejoint le groupe naval russe en Méditerranée

La frégate Amiral Essen a rejoint le groupe naval russe en Méditerranée, a annoncé aux journalistes le porte-parole de la Flotte russe de la mer Noire Viatcheslav Troukhatchev.

« La nouvelle frégate de la Flotte russe de la mer Noire, qui effectue un passage de la Flotte de la Baltique à la Flotte de la mer Noire, est passée par le détroit de Gibraltar pour rejoindre la mer Méditerranéenne », a-t-il indiqué.

Outre l'Amiral Essen, le groupe naval russe en Méditerranée comprend également la frégate Amiral Grigorovitch.

Les bâtiments de la classe 11356 sont destinés à mener des opérations contre les navires et les submersibles dans les mers et les océans, ainsi qu'à parer les attaques aériennes. Ils seront armés de missiles mer-mer, mer-air, de pièces d'artillerie, de torpilles et de bombes.

La tête de série, la frégate Amiral Grigorovitch, a été mise en service le 11 mars 2016. Le deuxième bâtiment de la série, Amiral Essen, a été remis à la flotte le 7 juin. Les deux navires équipent la Flotte de la mer Noire.

Amiral Essen est équipé de missiles de croisière Kalibr, de système d'autodéfense Chtil-1, du système canon A-190 et est capable de porter un hélicoptère naval Ka-27.

