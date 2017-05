La Flotte de la Baltique fait son retour dans les zones stratégiques de l’Atlantique

Les navires de la Flotte de la Baltique ont rétabli leur présence dans d'importantes régions de l'océan Atlantique, a annoncé Andreï Kartapolov, le chef du service opérations de l'état-major général des Forces armées russes.

© Sputnik. Igor Zarembo La frégate Amiral Essen rejoint le groupe naval russe en Méditerranée

« Après une longue pause, la présence militaire des navires de la Flotte de la Baltique dans les zones stratégiques de l'océan Atlantique a été rétablie », a-t-il ajouté.

M. Kartapolov a également précisé que le 1er mai s'était terminée la première mission du groupe naval de la Flotte de la Baltique dans la partie nord-est de l'océan Atlantique.

Plusieurs navres étaient passés 25 jours en mer et avaient mené des exercices militaires pour repérer un sous-marin adversaire conventionnel.

