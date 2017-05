Russie: des exercices de tir réel de S-400 et Pantsir-S1

Des militaires de la région du Kamtchatka (Extrême-Orient russe) ont mené des exercices de tir réel de systèmes de missiles sol-air S-400 et de systèmes Pantsir-S1 sur le polygone d'Achoulouk dans la région d'Astrakhan (sud de la Russie), a annoncé le porte-parole de la Flotte russe du Pacifique Vladimir Matveev.

« Les tirs de missiles sol-air et de canons des systèmes S-400 et Pantsir-S1 ont visé six cibles à haute vélocité. Les militaires ayant fait preuve d'un haut niveau d'entraînement, toutes les cibles ont été détruites », a indiqué le porte-parole.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov Les tirs simultanés de 12 missiles S-400 filmés en vidéo

Il a ajouté que les militaires de Kamtchatka avaient été acheminés sur le polygone d'Achoulouk par un avion-cargo militaire Il-76.

Auparavant, des exercices similaires s'étaient déroulés le 27 avril sur le polygone. Les systèmes S-300 et S-400 ont tiré sur des cibles imitant le vol de missiles balistiques, de missiles de croisière, etc.

