L’aviation égyptienne détruit 15 voitures chargées d’armes et de munitions

15 voitures chargées de diverses armes et de munitions ont été détruites par l'armée de l'air égyptienne à la frontière ouest du pays, informe le journal Youm7, se référant à une représentant de l'armée égyptienne.

Selon lui, l'armée égyptienne a reçu des données de renseignement au sujet de la concentration de voitures à la frontière occidentale du pays qui envisageaient de transporter des armes et des munitions sur le territoire de l'Égypte.

« Dès que la colonne de tout-terrains chargés d'armes a franchi la frontière égyptienne, les forces armées aériennes du pays ont effectué une frappe aérienne, détruisant complètement la cible », a déclaré un porte-parole de l'armée.

À l'heure actuelle, des avions de l'armée de l'air égyptienne patrouillent la zone frontalière et une unité des gardes-frontières du pays inspecte ce territoire pour détecter les criminels qui ont tenté de passer en contrebande en Égypte un lot d'armes important.

