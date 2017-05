Un avion-espion russe ultramoderne dans le ciel syrien

La nouvelle version de l'avion de détection et de commandement aéroporté A-50 (code OTAN : Mainstay) a été filmée lors du défilé dédié au 72e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, qu'a accueilli mardi la base russe de Hmeimim, en Syrie.

Bien que l'aviation russe n'ait pas pris part au défilé militaire, à la 7e minute d'une vidéo diffusée par la chaîne Russia Today, on voit un avion inhabituel se profiler derrière un chasseur Su-35S. L'antenne en forme de champignon montre qu'il s'agit d'une modification de l'Illuchine A-50. L'avion-espion se distingue par une couleur foncée et des capacités élargies. À présent, la Russie possède quatre appareils de ce type.

Selon les données des sites de contrôle du trafic aérien, le nouvel A-50U serait arrivé en Syrie en avril dernier. Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'un avion-espion ultramoderne russe est aperçu en Syrie. Plus tôt, un Tu-214R y avait été détecté.

L'indice U dans l'appellation de ce « radar volant » russe indique qu'il n'est pas seulement capable de détecter des cibles, mais aussi de guider sur ces cibles des chasseurs et des systèmes antiaériens déployés à terre. L'A-50U contrôle l'espace aérien dans un rayon de 800 km et est capable de suivre simultanément jusqu'à 300 cibles.

