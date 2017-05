Un véhicule de déminage russe UR-77 en action en Syrie (vidéo)

La vidéo, filmée par des soldats syriens sur le terrain, montre comment le véhicule russe UR-77 surnommé « Zmeï Gorynytch » installé au milieu de maisons habitées dans une banlieue de Damas, se prépare à ouvrir le feu contre des terroristes retranchés dans un quartier voisin. Les militaires syriens filment le processus depuis une cachette.

Au début de la vidéo, l'engin de déminage se prépare à tirer. Ensuite, un projectile propulse un câble avec de puissantes munitions. Le câble passe au-dessus des bâtiments et les soldats syriens jouant le rôle d'opérateurs rentrent dans leur cachette. Ensuite, les explosifs sont activés ce qui provoque un épais nuage de fumée. Puis, le « Zmeï Gorynytch » quitte sa position.

La longueur du projectile installé sur le UR-77 est de 93 mètres, sa portée est de 500 mètres, pour 725 kg d'explosifs. Si tous les détonateurs sont déclenchés en même temps, l'engin est capable d'anéantir un quartier entier.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »