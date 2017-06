L'Otan s’entraîne à «se défendre contre la Russie» à la frontière lituano-polonaise

© Photo. US Air Force Deux avions-espions US s’approchent de la frontière russe

Les troupes américaines et britanniques effectuent des manœuvres otaniennes d'envergure à la frontière entre la Pologne et la Lituanie pour mettre en œuvre un scénario selon lequel l'Otan résiste à la Russie qui tente de couper les pays baltes du reste de l'Alliance, relate Reuters

1.500 militaires ont été impliqués dans les exercices, qui se sont déroulés sur le tronçon de la frontière, connu comme le Suwalki Gap (ouverture de Suwalki), long de 104 km. Si la Russie s'emparait de ce tronçon, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se trouveraient isolées.

«L'ouverture est vulnérable en raison de sa géographie. Une attaque n'est pas inévitable, bien sûr, mais… si l'ouverture est bloquée, trois alliés du Nord seront potentiellement isolés du reste de l'alliance», a déclaré Ben Hodges, commandant de l'armée américaine en Europe.

Le Kremlin a toujours nié la présence de projets d'envahir les pays baltes et souligné à plusieurs reprises que les allégations au sujet d'une menace militaire russe pour ces pays étaient absurdes et sans fondement. La Russie affirme que l'augmentation de la présence militaire de l'Alliance en Europe de l'est menaçait la stabilité de celle-ci.