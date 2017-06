14 avions étrangers interceptés en une semaine aux frontières russes

Les chasseurs russes ont intercepté à 14 reprises au cours de la semaine dernière des avions de reconnaissance étrangers, annonce le journal Krassnaïa Zvezda.

Selon le quotidien, les interceptions ont été réalisées par les chasseurs MiG-31 et Su-27 des Troupes aérospatiales russes. Lors de la semaine passée, on a enregistré 23 vols de reconnaissance d'avions étrangers près des frontières russes, dont dix vols d'avions de reconnaissance américains (RC-135 et drone stratégique Global Hawk), quatre vols d'appareils norvégiens (P-3C Orion), trois vols d'avions de reconnaissance suédois (Gulfstream IV). La Grande-Bretagne et la France ont également envoyé leurs avions à la frontière russe.

Par ailleurs, des bombardiers stratégiques russes Tu-160 ont, la semaine passée, patrouillé à deux reprises en mer Baltique. Des chasseurs Su-27 et un avion de détection et de commandement aéroporté Iliouchine A-50 faisaient également partie de la patrouille.