Moscou et New Delhi comptent signer un contrat sur les S-400

La Russie et l'Inde ont l'intention de signer un contrat sur la livraison de nouveaux complexes S-400 Triumph dans le courant de l'année, a indiqué à Sputnik le directeur général de Rosoboronexport (agence russe chargée des exportations du complexe militaro-industriel), Alexandre Mikheev.

© Sputnik. Alexey Danichev Moscou et Ankara pourraient produire ensemble des systèmes antiariens S-400

Un accord intergouvernemental à cet égard a été signé en octobre 2016.

«Nous sommes en train de mener des consultations. En avril, nous avons présenté le S-400 à des spécialistes indiens. C'est-à-dire qu'un travail ciblé est en cours en vue de préparer la partie indienne à des négociations physiques. Le programme est révisé du point de vue des exigences de la partie indienne. Nous essaierons de le signer cette année», a-t-il dit.

Les livraisons des armes à l'Inde devraient commencer dans deux ou trois ans, après la signature du contrat.

Le système de défense antiaérienne et antimissile mobile russe S-400 Triumph est un système de missiles sol-air de grande et moyenne portée destiné à abattre tout type de cible aérienne: avions, drones et missiles balistiques et de croisière hypersoniques. Le système est capable de tirer simultanément 72 missiles sur 36 cibles qu'il détecte à une distance de 600 km.

Pour l'heure, la Russie a signé un contrat avec la Chine sur la fourniture de ces systèmes sans analogue au monde. Outre l'Inde, elle négocie sa livraison avec la Turquie.