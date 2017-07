L’Iran mettra en service son propre équivalent du S-300 russe

Le système de défense antiaérienne Bavar-373, un équivalent du système S-300 russe, sera livré aux forces armées iraniennes d’ici 2018-2019, a déclaré le commandant de la base de défense aérienne iranienne Khatam al-Anbia, Amir Farzad Ismaïli.

«Avant la fin de l’année [en Iran, l’année prend fin en mars 2018, ndlr] nous effectuerons des essais du système Bavar-373, qui fera partie du bouclier antiaérien du pays l’année prochaine», a annoncé le commandant, cité par l'agence Tasnim.

Plus tôt, M.Ismaïli avait indiqué que le système Bavar-373 avait été conçu et fabriqué entièrement en Iran, et que les systèmes S-300 précédemment fournis par la Russie avaient été mis en service et étaient utilisés par les forces armées iraniennes.

En 2009, la Russie et l'Iran ont conclu un accord pour la livraison de S-300 pour un montant de 900 millions de dollars (817 millions d'euros). Mais le 22 septembre 2010, les autorités russes ont annoncé leur décision de ne pas livrer les S-300 à l'Iran, ces armes tombant sous le coup des sanctions de l'Onu. Cinq ans plus tard, Vladimir Poutine a autorisé la fourniture des S-300 à l'Iran.