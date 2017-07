Des bâtiments de guerre chinois attendus en mer Baltique pour des exercices

Des navires de combat chinois ont appareillé pour la mer Baltique afin de prendre part aux exercices maritimes russo-chinois «Interaction maritime 2017».

Une cérémonie d'accueil des bâtiments de guerre sera organisée dans la ville russe de Baltiisk, base principale de la Flotte de la mer Baltique, vendredi 21 juillet, annonce le service de presse du ministère russe de la Défense. La phase active des exercices se déroulera du 24 au 27 juillet.

Près de dix navires de différents types et plus de dix avions et hélicoptères vont prendre part aux manœuvres, qui seront menées en mer Baltique, en mer d'Okhotsk et en mer du Japon jusqu'en octobre. Elles se dérouleront en deux phases.

Ces exercices russo-chinois sont désormais une tradition. L'année dernière, les exercices «Interaction maritime 2016» se sont tenus en mer de Chine méridionale. Quelque 18 bâtiments de guerre et navires de ravitaillement, plus de 250 marins et militaires, 21 avions et hélicoptères et 15 véhicules y ont pris part. Les premiers exercices «Interaction maritime» avaient été menés en 2012.