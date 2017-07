Exercices au Kamtchatka: les MiG-31 abattent un missile supersonique dans la stratosphère

Des équipages de chasseurs russes MiG-31 ont mené des exercices au Kamtchatka (Extrême-Orient russe) visant à intercepter dans la stratosphère un missile supersonique, a annoncé aux journalistes le porte-parole de la Flotte russe du Pacifique, Vladimir Matveev.

«Des équipages de chasseurs MiG-31 basés au nord-est du pays ont réalisé un exercice visant à détruire un missile de croisière volant à une altitude de plus de 12.000 mètres et se déplaçant à une vitesse trois fois supérieure à celle du son. Le missile a été tiré depuis un navire se trouvant dans la mer d'Okhotsk. Mis en alerte, les avions militaires ont décollé depuis l'aérodrome d'Elisovo (région du Kamtchatka) et ont détruit la cible avec des missiles air-air», a indiqué le porte-parole.

Selon lui, les pilotes se sont entraînés à accomplir des missions de défense aérienne.

Début mai, des militaires de la région du Kamtchatka ont mené des exercices de tir réel de systèmes de missiles sol-air S-400 et de systèmes Pantsir-S1 sur le polygone d'Achoulouk dans la région d'Astrakhan (sud de la Russie). Les militaires avaient été acheminés sur le polygone d'Achoulouk par un avion-cargo militaire Il-76.

Auparavant, des exercices similaires s'étaient déroulés le 27 avril sur le polygone. Les systèmes S-300 et S-400 ont tiré sur des cibles imitant le vol de missiles balistiques, de missiles de croisière, etc.