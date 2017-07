Les drones militaires russes de grande autonomie dévoilés au MAKS 2017

Orion-E, complexe de drones russes de reconnaissance aérienne, a été présenté au grand public lors du plus grand salon aéronautique de Russie, MAKS 2017, qui se déroule actuellement à Joukovski, dans les environs de Moscou.

Le premier complexe russe de drones de longue durée de vol Orion-E est notamment composé de quatre à six aéronefs ainsi que d'une station au sol. Le dispositif a une envergure de 16 mètres et une longueur de huit mètres. Il peut atteindre l'altitude de 7,5 kilomètres et la vitesse de 200 km/h. La durée maximale de vol est fixée à 24 heures.

Les travaux de mise en œuvre du programme en question ont été menés depuis 2011. La même année, les producteurs du complexe ont aussi signé un contrat portant sur le développement du dispositif dans l'intérêt du ministère russe de la Défense, a expliqué Armen Isahakyan, directeur général du groupe Kronchtadt, réunissant un ensemble d'entreprises russes du domaine des hautes technologies.

© Sputnik. Алексей Никольский Poutine craque pour son péché mignon et le partage avec sa délégation au salon MAKS

«A l'heure actuelle, le complexe est prêt pour être produit à grande échelle. Lors des tests, toutes les caractéristiques de vol de l'appareil ont été confirmées», a-t-il ajouté.

Orion-E est conçu pour les opérations de reconnaissance aérienne et de gestion de l'information des unités des forces armées. En outre, il peut être utilisé lors des patrouilles aériennes, pour la reconnaissance de cibles au sol dans le but de fournir des informations sur l'emplacement des cibles et l'ajustement du tir, ainsi que lors de l'évaluation des résultats des tirs et pour la reconnaissance topographique.

«Durant cinq annnées nous avons développé des technologies qui n'existaient pas auparavant dans notre pays. Ce drone est à 100% composé de nouveautés. Les détails le composant n'avaient pas été utilisés pour d'autres modèles. Nous avons mis au point un certain nombre de produits clés que nous ne pouvions pas obtenir en Occident. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes entrés dans le club international d'élite des fabricants de complexes de drones de grande envergure», a expliqué le concepteur général, Nikolay Dolzhenkov.

Inauguré par le Président russe Vladimir Poutine, le Salon aérospatial international MAKS 2017 a ouvert ce mardi ses portes dans la ville de Joukovski, inauguré avec son annuel spectacle aérien. Organisé traditionnellement en août, le salon se déroule cette année en juillet, du 18 au 23. Plus de 770 entreprises y participent, dont 140 viennent de 30 pays étrangers.