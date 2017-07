Les chasseurs Su-30SM bientôt équipés de brouilleurs électroniques dernier cri

Le ministère russe de la Défense a reçu sa première une station de brouillage électronique SAP-518SM dernier cri, destinée à équiper les chasseurs Su-30SM. La cérémonie de remise s'est déroulée au Salon aérospatial international Maks-2017, annonce le service de presse du consortium russe Technologies radio électroniques (KRET, filiale de l'entreprise publique Rostech).

La SAP-518SM est une version modernisée de la nacelle de brouillage électronique SAP-518, possédant des caractéristiques techniques plus perfectionnées et une plus grande fiabilité. La mission de la station est d'assurer la protection individuelle des avions contre les attaques de missiles sol-air et air-air. Elle permet de déceler les menaces et de les parer.

Selon le premier vice-directeur du KRET Vladimir Mikheev, 15 avions de combat multirôles Su-30SM seront équipés de stations SAP-518SM d'ici la fin de l'année.