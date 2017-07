Quand le drapeau russe se hisse en Syrie

Le premier défilé étranger de la Marine russe, organisé à l’occasion de la fête professionnelle des marins miliaires, a eu lieu à Tartous, en Syrie, où la Russie possède une base navale de ravitaillement et de réparation depuis l'époque soviétique.

Le premier défilé naval consacré à la Journée de la Marine russe a eu lieu dimanche dans le port syrien de Tartous. Le drapeau national russe et celui de la Marine de guerre russe ont été hissés sur les navires venus de Russie, rapporte le correspondant de Sputnik sur place.

Fête de la Marine: Poutine se dit fier des marins russes

À Tartous, la Russie possède, depuis l'époque soviétique, une base navale de ravitaillement et de réparation de la Marine.

Dimanche, un groupe de chasseurs et de bombardiers russes arrivés de la base de Hmeimim en Syrie est passé au-dessus des bâtiments de guerre russes participant au défilé solennel. En finale du défilé, des chasseurs polyvalents Su-30SM et Su-35SM ainsi que des bombardiers Su-24M et des bombardiers polyvalents Su-34 sont passés par deux à une basse altitude, félicitant ainsi les marins militaires russes à l'occasion de leur fête professionnelle.