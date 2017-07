La marine militaire russe recevra 30 nouveaux navires en 2017

Environ 30 nouveaux navires de différents types rejoindront la Flotte maritime militaire russe en 2017, a annoncé dimanche le Président russe lors d'une cérémonie solennelle à l'occasion du Jour de la marine russe.

«Cette année, nous prévoyons de mettre en service 30 nouveaux navires. Nous allons suivre strictement d'autres plans pour accroître la quantité d'armes modernes et pour améliorer la qualité des navires de guerre», a assuré le commandant en chef de l'armée russe.

Selon lui, l'industrie nationale et la science contribuent au renforcement de la défense nationale et à l'élargissement de la flotte par des navires modernes. L'an dernier, la marine a reçu 24 navires de surface, deux sous-marins polyvalents, ainsi qu'un navire de ravitaillement.

M.Poutine a également donné l'assurance que le personnel militaire et leurs familles recevraient le soutien nécessaire.

«Aujourd'hui, nous honorons des hommes à l'esprit courageux et forts. Vous contribuez énormément au renforcement de la défense du pays et à son prestige international», a déclaré le Président aux participants de la cérémonie, marins et anciens militaires.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Fête de la Marine: Poutine se dit fier des marins russes

Le Président a également rendu hommage aux anciens combattants de la Second Guerre mondiale, «qui ont toujours été un exemple de force et de courage». Il a également exprimé sa gratitude aux constructeurs de navires.

Aujourd'hui, le 30 juillet, la Russie a fêté le Jour de la marine russe par des défilés navals organisés à Saint-Pétersbourg, Sébastopol et à la base maritime russe de Tartous, en Syrie. Près de 40 navires et sous-marins, ainsi que 40 avions des Flottes de la Baltique, du Nord, de la mer Noire et de la Caspienne ont pris part dimanche au défilé naval dans les eaux de la Neva à Saint-Pétersbourg.