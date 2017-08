Des étrangers s’intéressent à l'expérience de formation militaire de l’armée russe

Des participants étrangers des Jeux militaires internationaux 2017 démontrent un certain intérêt pour l'expérience en formation militaire des troupes russes, a déclaré le chef de la Direction principale de la formation de combat du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général Ivan Bouvaltsev.

«Au cours des compétitions, des étrangers tentent d’apprendre des éléments de la formation au combat des forces armées russes. Tout le monde exprime un tel souhait, mais plus particulièrement la Chine, qui est intéressée par notre programme de formation au combat», a raconté M.Bouvaltsev.

Il a également fait savoir que le niveau de formation de tous les participants de ces jeux, qui existent depuis 2013, avait considérablement augmenté, soulignant que l’évènement était le lieu idéal pour développer des compétences.

Les Jeux militaires internationaux 2017 incluent 28 concours militaro-techniques et se déroulent du 29 juillet au 12 août sur 22 polygones dans cinq pays à la fois: en Azerbaïdjan (Coupe de la mer), en Biélorussie (Combattant de la communauté), au Kazakhstan (Tir d'élite, Maîtres d'artillerie, Compétition de drones) et en Chine (Poussée de Souvorov, Aviadarts, Section aéroportée, Armurier, Ciel clair, Environnement sûr). Les concours navals seront organisés dans les mers Noire, Caspienne et du Japon.

Au total, plus de 150 équipes de 28 pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine participent aux Jeux. 22 pays ont envoyé aux Jeux 47 groupes d'observateurs.

Neuf pays prennent part aux Jeux militaires internationaux 2017 pour la première fois: le Bangladesh, Israël, le Laos, le Maroc, la Syrie, la Thaïlande, l'Ouzbékistan, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Le nombre total de participants dépasse 4.000.