La Russie remporte la première étape du biathlon en chars d'assaut (photos)

Les compétitions militaro-techniques de biathlon en chars se poursuivent sur le polygone d'Alabino, dans la région de Moscou. À l'issue de l'étape de course individuelle, ce sont les équipages russes qui se classent premiers.

Les équipages russes ont remporté l'épreuve de course individuelle des compétitions de biathlon en chars d'assaut qui se tiennent dans le cadre Jeux militaires internationaux 2017.

© Sputnik. Evgueni Biyatov Équipage russe

Comme l'a déclaré le président du jury des compétitions, le colonel Roman Binioukov, à l'issue de la course individuelle, la Russie occupe les trois premières places. La Chine se classe quatrième, suivie du Kazakhstan, de la Biélorussie et de l'Inde».

© Sputnik. Evgueni Biyatov Équipage russe

«Mais ce n'est que la première étape. La compétition la plus difficile, l'épreuve de poursuite, reste à venir. C'est un tout autre nombre de cibles, une autre charge pour le char. Le véhicule aura à faire presque le même parcours que lors de la course individuelle, mais à trois reprises», a-t-il indiqué.

© Sputnik. Evgueni Biyatov Équipage serbe

19 pays participent aux compétitions de biathlon en chars d'assaut qui se déroulent sur le polygone d'Alabino, près de Moscou. Les demi-finales se dérouleront du 8 au 10 août. La finale qui opposera les quatre meilleurs équipages se déroulera le 12 août, jour de clôture des Jeux militaires internationaux.

© Sputnik. Evgueni Biyatov Équipage nicaraguayen

Les Jeux militaires internationaux 2017 proposent 28 concours militaro-techniques et se déroulent du 29 juillet au 12 août sur 22 polygones dans 5 pays à la fois: en Azerbaïdjan (Coupe de la mer), en Biélorussie (Combattant de la communauté), au Kazakhstan (Tir d'élite, Maîtres d'artillerie, Compétition de drones) et en Chine (Poussée de Souvorov, Aviadarts, Section aéroportée, Armurier, Ciel clair, Environnement sûr). Les concours navals seront organisés dans les mers Noire, Caspienne et du Japon.

© Sputnik. Evgueni Biyatov Équipage indien

Au total, plus de 150 équipes représentant 28 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine de participent aux Jeux. 22 pays ont envoyé aux Jeux 47 groupes d'observateurs.

© Sputnik. Evgueni Biyatov Équipage arménien

9 pays prennent part aux JMI 2017 pour la première fois: le Bangladesh, Israël, le Laos, le Maroc, la Syrie, la Thaïlande, l'Ouzbékistan, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Le nombre total des participants dépasse les 4.000 hommes.