Jeux militaires 2017: des représentants de la mission de défense française impressionnés

Des odeurs de pain tout juste sorti du four et de cuisine de campagne se mêlent au bruit assourdissant et aux nuages de poussière projetés dans l'air par les chenilles de chars géants: le polygone d'Alabino, près de Moscou, accueille l'étape de sprint de biathlon en chars d'assaut. Organisée dans le cadre des Jeux militaires internationaux (JMI) qui se déroulent dans cinq pays, la manifestation militaro-technique a attiré nombre de visiteurs, dont des membres de délégations officielles conviées par le ministère russe de la Défense. Présent sur place, un correspondant de Sputnik a profité de l'occasion pour s'entretenir avec des membres de la mission de défense de l'ambassade de France en Russie.

#SputnikJeuxMilitaires Les participants de la demi-finale du biathlon en chars de combat à Alabinohttps://t.co/WCgDgPz3FN pic.twitter.com/IDPYEUGjGb — Sputnik France (@sputnik_fr) 8 août 2017

​Comme lui confient ses interlocuteurs, bien qu'ils aient déjà vu les Jeux militaires internationaux à la télévision, c'est la première fois qu'ils assistent à cette course qu'ils ont jugée «impressionnante».

«Je crois que l'avantage de ces Jeux, c'est que c'est une très bonne émulation pour les différentes forces armées qui y participent. C'est quelque chose qui sans aucun doute permet d'améliorer le niveau individuel des différents équipages qui participent à cette course», a expliqué l'attaché de défense adjoint de l'armée de terre à l'ambassade de France.

Le #Biathlondechars, le T-72B3 de l'équipe russe va la première! pic.twitter.com/kfxJIZslxL — Igor Sulimov (@IgorSulimov) 8 août 2017

​Cette année 150 équipes représentant 28 pays participent aux JMI, la France n'a pour le moment jamais pris part aux compétions. D'où la question du correspondant de Sputnik visant à savoir si les chars Leclerc pourraient théoriquement faire concurrence aux chars russes au cas où les équipages français viendraient à Alabino à l'avenir. L'interlocuteur avoue être fantassin et évite de donner une évaluation infondée, ce qui ne l'empêche pas de donner son avis sur l'événement dont l'idée principale est un «dialogue militaire» non biaisé par la politique.

​«Les gens sont venus nombreux, et il y a une très bonne ambiance, l'impression est évidemment bonne», dit-il avant de prendre congé.

Les compétitions prennent fin et la foule épuisée par le soleil se dirige vers la cuisine de campagne pour déguster des plats proposés aux invités. On ne sait toujours pas si les militaires français ont apprécié le pain russe cuit sur place. Ce qu'on sait en revanche c'est qu'ils ont donné un avis positif sur la troisième étape du concours culinaire qui s'est tenu à Alabino ce lundi.

© Sputnik. Igor Sulimov Pain cuit sur place.

Les Jeux militaires internationaux 2017 proposent 28 concours militaro-techniques et se déroulent du 29 juillet au 12 août sur 22 polygones dans 5

pays à la fois: en Azerbaïdjan (Coupe de la mer), en Biélorussie (Combattant de la communauté), au Kazakhstan (Tir d'élite, Maîtres d'artillerie, Compétition de drones) et en Chine (Poussée de Souvorov, Aviadarts, Section aéroportée, Armurier, Ciel clair, Environnement sûr). Les concours navals seront organisés dans les mers Noire, Caspienne et du Japon.

Au total, plus de 150 équipes représentant 28 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine de participent aux Jeux. 22 pays ont envoyé aux Jeux 47 groupes d'observateurs.

9 pays prennent part aux JMI 2017 pour la première fois: le Bangladesh, Israël, le Laos, le Maroc, la Syrie, la Thaïlande, l'Ouzbékistan, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Le nombre total des participants dépasse les 4.000 hommes.