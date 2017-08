Le chasseur russe PAK FA de 5e génération reçoit son «nom de naissance»

Le commandant suprême des forces aérospatiales russes, le général Viktor Bondarev, a révélé la dénomination officielle de série de l'avion de chasse russe de cinquième génération dans une interview à la chaîne Zvezda.

«La décision a été prise, l'avion a reçu son appellation comme un enfant reçoit un nom de naissance. Su-57, c'est ainsi qu'on va l'appeler dorénavant», a déclaré le général.

La plupart des informations sur le chasseur en question demeurent toutefois confidentielles.

© Sputnik. Sergey Mamontov PAK FA: comment a évolué le chasseur russe de 5e génération

Les caractéristiques de l'avion russe T-50 lui assurent la domination dans les airs. Il réalise des manœuvres à une vitesse de 2.100 km/h avec une unité d'accélération de 11 g. De plus, il est capable de voler à une altitude de 20.000 m. Le T-50 franchit le mur du son sans recours à la postcombustion. Seuls le MiG-31 russe et les F-22 et F-35 américains possèdent la même capacité. Dans le même temps, le T-50 peut rester en vol pendant trois heures et demie et effectuer des vols à une vitesse supersonique 24 heures sur 24 par tous les temps.

Il est capable de parcourir 5.500 km avec son armement embarqué. En outre, s'il ne doit pas se cacher des radars ennemis, des armements supplémentaires sont installés sur des supports extérieurs. Le T-50 détecte des cibles à une distance supérieure à 400 km et suit simultanément 60 cibles et, grâce aux technologies laser, peut tirer simultanément sur 16 d'entre elles.