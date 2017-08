Le pain du soldat: des boulangers militaires s’affrontent en Russie (photos)

Un adage affirme: c'est la soupe qui fait le soldat… et pas seulement la soupe. Par exemple, le pain le fait aussi! Sputnik s’en est rendu compte en suivant l’un des concours les plus inhabituels: la compétition des boulangers militaires.

© Sputnik. Igor Sulimov Biathlon de chars 2017: la spectaculaire course des blindés vue par Sputnik

Alors que des chars de combat T-72 projetaient des nuages de poussière dans l'air s’affrontant pour la première place de l’une des étapes du biathlon en chars d'assaut, dans un endroit tranquille éloigné de la piste de course, des boulangers militaires, représentant les armées de six pays, menaient leur propre bataille culinaire, attirant des visiteur de l’évènement par des odeurs de pain tout juste sorti du four.

Il s’agit du concours baptisé la Cuisine de campagne, dont une étape consacré au pain a eu lieu au polygone d’Alabino, dans la région de Moscou. Les boulangers militaires représentant la Russie, la Biélorussie, l’Azerbaïdjan, la Serbie, Israël et la Mongolie n’ont pas quitté leurs fours pendant des heures pour faire du pain conformément aux exigences strictes de l’armée russe.

© Sputnik. Igor Sulimov Du pain boulangé par l'équipe russe pour le concours de la Cuisine de campagne

Chaque équipe a boulangé 12 pains pesant entre 1,1 et 1,2 kg tout en utilisant un véhicule spécial de l’armée russe qui permet de faire du pain sur le terrain de telle sorte que les troupes puissent être approvisionnées en pain durant les opérations.

© Sputnik. Igor Sulimov Un boulanger de l'équipe azerbaïdjanaise apporte du pain pour une évaluation

Une commission spéciale composée de juges pointilleux a évalué la qualité des pains préparés pour désigner le gagnant du concours.

© Sputnik. Igor Sulimov Une commission spéciale de juges évalue la qualité des pains préparés

© Sputnik. Igor Sulimov Du pain évalué de l'une des équipes

Après une inspection scrupuleuse qui avait pour but d’évaluer l’apparence des pains et ses caractéristiques organoleptiques, les juges ont donné la victoire à l’équipe des boulangers russes.

© Sputnik. Igor Sulimov Des boulangers de l'équipe russe avec leur pain

C’était l’étape finale du concours la Cuisine de campagne et après toutes les épreuves, au cours desquelles des cuisiniers et des boulangers de six pays se sont affrontés démontrant leurs compétences à cuisiner une nourriture saine et savoureuse, l’équipe russe a été proclamée la meilleure, devançant les Biélorusses et les Azerbaïdjanais.

© Sputnik. Igor Sulimov Jeux militaires 2017: des représentants de la mission de défense française impressionnés

Les Jeux militaires internationaux 2017 sont composés de 28 épreuves et se déroulent du 29 juillet au 12 août sur 22 polygones dans cinq pays: en Azerbaïdjan (Coupe de la mer), en Biélorussie (Combattant de la communauté), au Kazakhstan (Tir d'élite, Maîtres d'artillerie, Compétition de drones) et en Chine (Poussée de Souvorov, Aviadarts, Section aéroportée, Armurier, Ciel clair, Environnement sûr). Les concours navals sont organisés dans les mers Noire, Caspienne et du Japon.

Au total, plus de 150 équipes représentant 28 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine participent aux Jeux. 22 pays ont envoyé aux Jeux 47 groupes d'observateurs.

Neuf pays prennent part aux Jeux militaires internationaux pour la première fois: le Bangladesh, Israël, le Laos, le Maroc, la Syrie, la Thaïlande, l'Ouzbékistan, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Le nombre total des participants dépasse 4.000.