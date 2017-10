La Russie arrive à rééquiper plus de 50 formations militaires en 5 ans

En cinq ans, l’armée russe s’est dotée de plus de 3.700 missiles et pièces d’artillerie, permettant ainsi de rééquiper plus de 50 formations militaires, a annoncé le chef de la principale direction d’artillerie et de missiles du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général, Nikolaï Parchine.

Dans le cadre d'une modernisation, l'armée russe a obtenu de nouveaux missiles et de nouvelles pièces d'artillerie au cours de ces cinq dernières années, a communiqué le chef de la principale direction d'artillerie et de missiles du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général, Nikolaï Parchine.

«Entre 2012 et 2017, plus de 3.700 armes modernes ont été livrées à l'armée russe, ce qui a permis de rééquiper de plus de 50 formations militaires. Conjointement avec les centres de recherche et des entreprises industrielles, tous les efforts sont faits pour que les armes soient livrées le plus vite possible», a-t-il déclaré dans une interview au journal officiel du ministère russe de la Défense, Étoile rouge.

Il a par ailleurs souligné qu'à l'heure actuelle le système de missiles et d'artillerie constituait «une partie intégrante du potentiel russe de défense», tout en reliant «l'économie avec la consommation directe des Forces armées».

Ainsi, comme l'indique M. Parchine la capacité des usines de réparation de munitions a été augmentée de 1,5 fois.

«Parallèlement, des travaux sont en cours visant à améliorer les conditions de stockage des armes, des missiles et des munitions. Nous construisons de nouveaux entrepôts de stockage avec l'infrastructure, et nous optimisons la composition des stocks. Les arsenaux reçoivent de nouveaux équipements de lutte contre les incendies, des moyens de chargement et de mécanisation», a-t-il ajouté.

Plus tôt, le ministère russe de la Défense a annoncé que plus de 2.500 unités de matériel de combat dernier cri équiperaient l'armée de terre russe au cours de cette année, ce qui permettrait d'augmenter considérablement leurs capacités de combat.