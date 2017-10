Un deuxième sous-marin doté de missiles balistiques découvert en Corée du Nord

Le renseignement américain a découvert un sous-marin nord-coréen dernier cri Sinpo-C qui serait équipé d'un ou de plusieurs missiles balistiques intercontinentaux, annonce le magazine Diplomat.

Selon ce dernier, le sous-marin d'un tirant d'eau de 2.000 tonnes et large de 11 mètres est équipé d'un moteur diesel-électrique.

Quoique le sous-marin fût pris en photo par satellite en avril 2017, son existence n'a été révélée au magazine que récemment.

Jusqu'à présent, on ne connaissait que l'existence d'un seul sous-marin nord-coréen doté de missiles balistiques intercontinentaux, il s'agissait du Sinpo-B. Ce sous-marin d'un tirant d'eau de 1.700 tonnes et équipé de missiles Pukguksong-1 a été observé pour la première fois en 2014.

Selon le magazine, le sous-marin Sinpo-C est plus gros et plus puissant que son prédécesseur Sinpo-B et serait capable d'être équipé de missiles balistiques intercontinentaux plus performants. Néanmoins, il serait également plus facile à détecter pour les Forces de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis.