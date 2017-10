La Marine allemande totalement privée de sous-marins opérationnels

Le sous-marin allemand U-35 a été endommagé au large des côtes norvégiennes, après quoi il subira des vérifications. Privée du U-35, son dernier sous-marin opérationnel, la Marine allemande ne dispose plus dans l'immédiat de submersible de guerre.

En Allemagne, le seul sous-marin en état opérationnel, l'U-35, a été endommagé dans les eaux entre le Danemark et la Suède, non loin de la côte norvégienne. Ainsi, la Deutsche Marine ne dispose plus de submersibles opérationnels, lit-on dans le Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag (sh:z). La situation est due au manque de pièces de rechange, affirme le média se référant à la Marine allemande.

L'accident est advenu la semaine dernière pendant des exercices dans le cadre d'essais en eau profonde réalisés dans le Cattégat, d'après le communiqué de la Deutsche Marine, qui n'est plus disponible en ligne. L'avarie a endommagé une pale du gouvernail de type X du sous-marin et le navire a été transporté à Kiel pour une éventuelle inspection dans les chantiers navals Thyssen Krupp Marine System (TKMS).

Le porte-parole des forces navales à Rostock, Johannes Dumrese, estime que l'endommagement du bâtiment n'est pas trop grave et qu'il pourra être remis à l'eau dans un futur proche.

Au total, la Marine allemande possède six sous-marins dont quatre ont déjà une place dans des chantiers attendant des réparations de différentes gravités et un autre, l'U-36, est parti pour des manouvres d'essais comme l'était auparavant l'U-35 maintenant endommagé.