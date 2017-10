Les capacités du futur robot-commando russe ne sont plus un secret

Les unités spéciales russes peuvent se doter de robots assistants qui évacueront les blessés, achemineront des munitions et aideront les snipers sur le champ de bataille, selon le Centre russe pour le développement des technologies et des éléments de base.

Un prototype d'un robot assistant pour commandos sera conçu au Centre russe pour le développement des technologies et des composants de base pour robots, auprès du Fonds des projets de recherche avancés (FPI), a annoncé mardi à Sputnik Alexeï Kononov, directeur adjoint du centre, à l'occasion de la Journée russe des commandos.

«Nous créerons des robots prototypes capables d'accomplir les fonctions d'assistants mobiles dans les unités spéciales dans le cadre de nos efforts visant à développer de nouvelles technologies robotiques. Nous comptons également formuler les caractéristiques techniques de ces robots en vue de leur production en série», a indiqué M.Kononov.

© Sputnik. Vasiliy Raksha La Russie teste son robot de combat et de reconnaissance Vikhr

Ces travaux jetteront les bases d'un projet de création de plateformes modulaires permettant de configurer des robots en fonction des missions des commandos.

«Ils pourront acheminer des munitions sur le champ de bataille, aider les tireurs et participer à l'évacuation des blessés», a expliqué le responsable.

Les robots prototypes passeront ensuite des tests au ministère russe de la Défense.

«Le FPI travaille déjà sur certains projets […] de création de nouveaux équipements, d'éléments d'armes uniques, de moyens de communication capables de fonctionner dans différentes conditions», a précisé le FPI.

Institué en 2012, le Fonds des projets de recherche avancés (FPI) est appelé à encourager les études et travaux de conception dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il mène ses activités dans trois domaines principaux: chimique, biologique et médical; physico-technique, informatique. Le Centre national pour le développement des technologies et des composants de base pour robots existe au sein du FPI depuis la fin de 2015.