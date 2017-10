Plus de 650 sites djihadistes éliminés par l’aviation russe en Syrie

Les Forces de l’Air ont éliminé la semaine dernière plus de 650 sites stratégiques des djihadistes de Daech en Syrie.

Le journal Krasnaya Zvezda, organe officiel du ministère russe de la Défense, a rendu public une infographie témoignant des succès de l'aviation russe en Syrie.

D'après l'infographie, les avions russes sont parvenus à éliminer plus de 650 cibles djihadistes en Syrie, en effectuant 360 vols au total.

Selon l'Onu, près d'un demi-million de réfugiés ont déjà regagné leur foyer dans différentes régions syriennes. Le processus est coordonné par le gouvernement et le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie

L'armée russe fournit non seulement de la nourriture et des médicaments dans les zones libérées mais aide également à restaurer les infrastructures. D'ailleurs, la Russie est le seul pays qui fournit une assistance à la Syrie en matière de déminage et d'assistance médicale aux résidents des localités libérées.

Le Centre prévoit d'étendre prochainement les activités humanitaires en Syrie. Plus de 4.000 tonnes de matériaux de construction russes ont été livrées à Tartous, ainsi que des équipements de construction. Tout cela sera acheminé dans les zones les plus touchées par les activités terroristes.