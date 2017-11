Le dernier lot de BTR-80 russes livrés au Bangladesh

«Les livraisons de BTR-80 au Bangladesh ont été menées à bout», a déclaré le PDG de l'entreprise russe VPK, chargée des livraisons, à l'occasion de l'exposition Defence&Security 2017 à Bangkok.

D'après certains médias, il pourrait s'agir de 330 véhicules au total.

En janvier 2013, après des entretiens avec le Premier ministre du Bangladesh, Vladimir Poutine a déclaré l'allocation d'un prêt de 1 milliard de dollars au Bangladesh pour l'achat d'armes et d'équipements militaires russes.

Le BTR-80 est un véhicule de transport de troupes à 8 roues motrices. Il est amphibie et peut transporter 3 membres d'équipage et 7 fantassins. Le blindage assure une protection contre les éclats du champ de bataille ainsi que contre les calibres 7,62 mm et inférieurs. Il est muni d'une mitrailleuse KPVT de 14,5 mm et d'une mitrailleuse coaxiale PKT, et de 6 lance-grenades fumigènes placés sur la tourelle.