Poutine lève le voile sur la part des armes modernes dans l’armée russe

La proportion des armes modernes en dotation dans l'armée et la flotte russe a augmenté de 44 points de pourcentage depuis 2012, atteignant ainsi 60%.

© Sputnik. Dmitry Vinigradov Poutine donne son appréciation des opérations menées par l'armée russe en Syrie

En 2012, la part de l'armement et de l'équipement moderne dans les forces armées équivalait à 16%. Maintenant, fin 2017, elle est presque 60%, et vers 2021 elle devra augmenter jusqu'à 70%, a déclaré le Président russe lors d'une réunion du collège du ministère russe de la Défense.

Selon le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgu, au cours des dernières cinq années les forces armées russes ont été dotées de 102 missiles balistiques pour les sous-marins, de trois sous-marins nucléaires Boreï, de plus de 3.000 chars et de plus de 1.000 avions et hélicoptères.