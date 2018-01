Drones Predator vs Reaper: les USA ont enfin choisi

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy La Russie développe un nouveau canon automoteur anti-drone

Les États-Unis ont l'intention d'abandonner l'utilisation des drones MQ-1 Predator d'ici l'été, annonce le portail Air Force Times

Le MQ-1 Predator est utilisé par l'armée américaine depuis plus de 20 ans. Il a pris part à des opérations militaires, notamment en Yougoslavie et en Irak. Toutefois, ce modèle ne correspond plus aux besoins actuels du Pentagone. Le MQ-1 avait initialement été élaboré pour des missions de renseignement. Or, la réalité fait qu'il est utilisé pour des opérations de combat.

De ce fait, le drone MQ-9 Reaper doit le remplacer. Bien qu'il soit utilisé depuis 10 ans, cet appareil est plus avancé du point de vue technologique. Il est plus rapide et est capable d'être équipé de quatre missiles air-sol quand le MQ-1 n'en porte que deux.

Cela étant, le remplacement du MQ-1 Predator demanderait de ré-entraîner le personnel et de changer ou moderniser l'équipement.