Le Pentagone mettrait au point de nouvelles unités d'armes nucléaires

Dans le cadre de la nouvelle doctrine de politique étrangère qui se veut être une réponse au renforcement des positions de la Chine et de la Russie, le ministère américain de la Défense envisage de créer de nouvelles unités d'arme stratégique nucléaire, écrit The Wall Street Journal.

En réaction à l'augmentation des capacités militaires de la Chine et de la Russie , le Pentagone souhaite mettre au point deux nouvelles unités d'armes nucléaires, annonce le quotidien The Wall Street Journal

Selon ce journal américain, la première unité sera une ogive nucléaire de faible puissance qui pourrait équiper les missiles balistiques Trident II qui sont destinés à être tirés depuis des sous-marins nucléaires. La deuxième unité sera un missile de croisière naval avec une ogive nucléaire. Le quotidien précise que l'arsenal nucléaire américain comptait des unités similaires en 2010.

La mise au point de ces nouvelles unités s'inscrit dans la nouvelle doctrine nucléaire qui vise à renforcer les capacités des États-Unis dans le domaine face à la Chine et à la Russie. Donald Trump a ordonné d'élaborer cette nouvelle doctrine il y a un an et envisage d'en signer la version finale la fin janvier.