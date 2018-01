Les «super armes» russes citées par un quotidien allemand

Le journal Bild a publié une liste des ««super armes » contemporaines, incluant une bombe et un char russes.

Selon le quotidien, l'une des «super armes » de la Russie est la bombe thermobarique d'aviation de puissance accrue (cigle russe ABPM, ndlr), plus connue sous le nom de «père de toutes les bombes». Elle est quatre fois plus puissante que la «mère de toutes les bombes» américaine. Son explosion ressemble est semblable à celle d'une charge nucléaire. Une boule de feu brûle et détruit tout ce qui se trouve dans un rayon de plusieurs centaines de mètres.

Le journal a également cité le char russe dernier cri T-14 Armata, qu'il a qualifié de l'un des plus efficaces. Le char russe est plus rapide que l'Abrams américain (80 km/h contre 64 km/h) et est équipé d'un canon puissant capable de tirer 12 obus par minute. Par ailleurs, le ce char est capable de lancer des roquettes radioguidées à une distance de 8.000 mètres.

La liste dressée par le quotidien comprend également le missile chinois FD-21D «Vent de l'Est », le char allemand «Léopard 2», la DCA israélienne «Dôme de fer», le porte-avions américain de classe Nimitz, le chasseur F-22 «Raptor » et le bombardier B-2 Spirit.