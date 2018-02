Un «chasseur de sous-marins» autonome testé aux États-Unis (vidéo)

Aux États-Unis, la première étape des essais du navire sans capitaine ACTUV (ASW Continuous Trail Unmanned Vessel) mis au point pour traquer les sous-marins ennemis a pris fin.

Ce trimaran de 40 mètres de long est capable de développer une vitesse maximale de 50 km/h. Le drone sera en outre utilisé pour transporter du ravitaillement et détecter des mines navales. Il devrait être mis en service opérationnel à la fin de cette année 2018.

Les travaux de la construction de ce navire ont été lancés en 2010. La DARPA a contrôlé la conception et la construction du «chasseur de sous-marins» et a ainsi accompli sa partie de travail. L'Office of Naval Research (ONR), bureau de recherche navale du Département de la Marine des États-Unis, est désormais responsable des essais complémentaires et du perfectionnement du drone pour répondre aux exigences de la marine de guerre des États-Unis.

Le projet présenté par la DARPA est aujourd'hui nécessaire pour élaborer les technologies d'un drone naval de surface. L'absence de personnel à bord augmente considérablement l'autonomie du bâtiment et réduit ses dimensions. L'idée consiste à faire patrouiller ce trimaran de 40 mètres pendant des mois en mer ouverte pour protéger une région donnée. A terme, le réseau de drones navals pourrait contrôler toute zone de l'océan mondial.

Il n'est pas encore question d'armer le drone naval — pendant les essais, il devait seulement détecter le sous-marin et le suivre en transmettant les coordonnées au QG. La marine russe conçoit également des robots pour protéger les frontières maritimes, notamment un sous-marin automatique qui se déplacera aussi en régime moteur actif que glisseur (l'équivalent du planeur en aviation). Son radar détectera les cibles en analysant les données spatio-temporelles des champs sonores énergétiques.

L'agence DARPA a été fondée en 1958. L'agence est indépendante des autres organisations de recherche militaire et n'est subordonnée qu'au Pentagone. La DARPA a pour mission de soutenir la recherche avancée et d'en appliquer les résultats dans le domaine militaire.