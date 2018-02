Les forces aérospatiales russes continuent à s'agrandir

Le ministère russe de la Défense a annoncé sur son site que les forces aérospatiales seraient dotées cette année de plus de 100 avions et hélicoptères modernisés.

Selon le ministère russe de la Défense, les forces aérospatiales russes en 2018 recevront notamment des chasseurs Su-35S, des bombardiers Su-34 et des hélicoptères Mi-28.

«Les forces aérospatiales recevront plus de 100 avions et hélicoptères dernière génération et modernisés, notamment des chasseurs Su-35S et Su-30SM, des bombardiers Su-34, diverses modifications d'hélicoptères Ka-52, Mi-28 et Mi-8 et d'autres types d'aéronefs», a indiqué le ministère de la Défense sur son site.

En 2018, la modernisation se poursuivra dans les forces aérospatiales russes

Le communiqué du ministère ajoute qu'il est également prévu de fournir des systèmes de missiles S-400 et des systèmes antiaériens Pantsir-S à plus de 10 groupes de batteries.

Selon le même communiqué, en 2017, les forces armées ont reçu environ 200 avions et hélicoptères modernes, ainsi que plus de 100 systèmes de défense antimissile et antiaérienne.