L’armée russe teste un missile antibalistique dernier cri (vidéo)

Un missile modernisé du système de défense antimissile russe a passé avec succès des tests dans le centre d'essais de missiles antibalistiques Sary Chagan, au Kazakhstan, a annoncé Krasnaïa Zvezda, le journal officiel du ministère russe de la Défense.

Il s'agit des tests d'un missile antibalistique hypersonique dernier cri.

«Nous avons mené avec succès le test d'un nouveau missile du système de défense antimissile modernisé, qui a été réalisé lors d'un programme d'essais», a déclaré le colonel Andreï Prikhodko.

Sur ses comptes sur les réseaux sociaux, le ministère russe de la Défense a publié une vidéo du test.

На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно- космических сил успешно проведен испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) pic.twitter.com/iuDDJWjfJt — Минобороны России (@mod_russia) 12 февраля 2018 г.

Selon le colonel russe, les caractéristiques tactiques et techniques du nouveau missile ont été considérablement améliorées par rapport aux caractéristiques des armes en service en Russie.

Le système de défense antimissile, l'un des systèmes de défense les plus importants, fait partie de la défense antiaérienne et antimissile des forces armées russe et est conçu pour protéger Moscou contre les attaques aériennes.