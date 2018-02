Des Su-35 chinois affrontent des chasseurs furtifs J-20 (vidéo)

Une vidéo d’un combat d’entraînement entre des chasseurs furtifs Chengdu J-20 et des Su-35 de l’Armée de l’air chinoise a été récemment mise en ligne par la chaîne de télévision New China TV.

Le chasseur de 5e génération J-20 équipe l’armée chinoise depuis 2017. Conçu par la compagnie aéronautique Chengdu Aircraft Industry Group, il a été présenté au grand public le 1er novembre 2016 au salon aéronautique de Zhuhai.

Selon les experts, les ingénieurs chinois se sont inspirés de projets russes et américains pour créer ce chasseur de 5e génération. L'appareil présente une construction du nez, de la cabine et la forme des prises d'air similaires aux avions américains F-22 et F-35.

Pour le reste, l'aspect du J-20 rappelle beaucoup l'avion expérimental MiG 1.44, délaissé en Russie en faveur du projet concurrent de Sukhoï. Son schéma aérodynamique est en «canard» quand l'empennage horizontal se trouve devant l'aile. Le J-20 peut embarquer différents types de bombes et de missiles.