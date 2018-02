Une nouvelle tactique de l'armée russe dévoilée dans une vidéo

Le ministère russe de la Défense a diffusé une vidéo d'exercices sur le polygone Pogonovo, dans les environs de Voronej (500 km au sud de Moscou), montrant une nouvelle tactique de lutte contre un ennemi se trouvant à une grande distance.

La nouvelle tactique consiste à unir toutes les unités sous un seul commandement. Les exercices menés à Pogonovo consistaient à lutter contre l'artillerie ennemie.

Au début, les chars ont ouvert le feu depuis des positions cachées et se sont ensuite mis à progresser. Entre temps, l'artillerie de l'ennemi conventionnel s'est mise à pilonner des positions désertés, se découvrant ainsi. C'est alors que les drones et les radars de l'artillerie ont déterminé les coordonnées de l'ennemi, ce qui a permis de le pilonner à l'aide de canons automoteurs et d'obusiers.

Cette tactique appliquée lors des exercices a permis de détruire des cibles se trouvant à une distance de 12 kilomètres», a déclaré le commandant en chef des exercices, le général Timour Troubiïenko.