Le ministre russe de la Défense révèle le nombre de nouvelles armes testées en Syrie

La Russie a testé 210 nouvelles armes en Syrie , a annoncé le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou dans le documentaire du journaliste russe Andreï Kondrachov intitulé Poutine qui a été publié dimanche sur internet.

«Nous avons mis à l’épreuve 210 armes. Nous les avons testées avec les Syriens sur les champs de bataille. Nous avons bien sûr formulé des remarques et souhaité apporter des modifications. Je suis certain que cela préservera la vie de ceux qui utiliseront ensuite ces armes», a indiqué le ministre.

Le directeur du groupe public russe de hautes technologies Rostec, Sergueï Tchemezov, a pour sa part noté que de nombreux armements russes étaient plus performants que ceux fabriqués en Europe et aux États-Unis.

© Photo. Sukhoi Cinq nouvelles armes russes qui ont fait leurs preuves au combat en Syrie

Parmi les armes et matériels testés pendant l’opération antiterroriste russe en Syrie figurent entre autres le chasseur Su-35S et d’autres avions, les hélicoptères Ka-52 et Mi-28N , les missiles S-400 Kh-101 , le véhicule blindé de soutien de chars BMPT Terminator , le blindé de reconnaissance PRP-4A Argus , des appareils de déminage, la frégate du projet 11661 Gepard, la corvette du projet 21631 Bouïan-M , le sous-marin du projet 636 Varchavïanka , le drone Nelk, la bombe guidée à laser KAB-1500 , l’obus guidé de 152 mm Krasnopol , le système de combat individuel Ratnik et un nouveau système de communication cryptée.