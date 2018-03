Les sous-marins nucléaires Iassen bientôt les plus puissants de la Flotte russe

Les sous-marins nucléaires de classes Iassen et Iassen-M seront, dans un proche avenir, les plus puissants de la flotte de par leur potentiel d'attaque, a déclaré le commandant en chef de la Marine russe Vladimir Koroliov dans une interview au journal Krasnaïa zvezda, organe de presse officiel des Forces armées russes.

Un sous-marin de cette classe est déjà opérationnel dans la flotte du Nord, a-t-il indiqué. La construction et la mise en dotation de sous-marins de ce type dans la flotte du Nord et du Pacifique seront poursuivies, selon lui.

D'ici à 2020, la Marine russe envisage de construire sept sous-marins du projet Iassen dont six d'après le projet modernisé 885М.

Les sous-marins polyvalents d'attaque Iassen-M (885М) ont un déplacement de 13.800 tonnes d'eau. Ils ont des équipages de 64 personnes, peuvent plonger à 520 mètres de profondeur et foncer à 31 nœuds sous l'eau avec une autonomie d'environ 100 jours. Les sous-marins sont dotés de mines, de torpilles de calibre 533 mm, et de missiles de croisière Kalibr et Oniks.