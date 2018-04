Le radar du système ultramoderne sol-air S-500 apparaît pour la 1ère fois en vidéo

Le Yenisseï est le complexe radar destiné à équiper le S-500 Prometeï, le système russe de défense antiaérienne de dernière génération.

Le 28 mars dernier il a été testé sur le polygone d'Achoulouk, dans la région d'Astrakhan. La vidéo de l'essai a été diffusée à la télévision russe, laissant le Yenisseï apparaître pour la première fois sur les écrans. C'est aussi la première fois que le nom du radar a été mentionné.

Des avions MiG-29, MiG-31BM, Su-25SM, Su-35S et Tu-22M3 ainsi que le personnel préposé aux systèmes antiaériens S-300 et S-400 Pantsir-S ont également pris part à l'exercice. Ils ont notamment testé la destruction de cibles terrestres et aériennes.

D'après le reportage, le Yenisseï est en mesure de reconnaître des missiles balistiques à une altitude de 100 kilomètres, sa portée radar atteint 600 kilomètres.

La plupart des caractéristiques tactiques et techniques du S-500, dont le Yenisseï est censé faire partie, sont classifiées. Il avait été auparavant annoncé que le Prometeï serait capable de détecter et d'atteindre simultanément jusqu'à dix cibles supersoniques balistiques volant à une vitesse de sept kilomètres par seconde.