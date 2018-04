L’armée russe révèle les DCA qui assurent la sécurité de la Crimée

Ce samedi, le 7 avril, on fête en Russie la Journée des forces de défense antiaérienne. À l’occasion de cet évènement, l’armée russe a révélé les systèmes de défense antiaérienne et antimissile russes qui assurent la sécurité de la Crimée.

Le système de missiles antiaériens russes S-400 Triumph et le système d'artillerie de DCA russe Pantsir-S-1 ont été révélés par l'armée russe ce samedi à Sébastopol à l'occasion de la Journée des forces de la défense antiaérienne.

«L'événement est organisé par le commandement de l'unité de défense antiaérienne du district militaire sud stationné en Crimée et à Sébastopol, dont les militaires utilisent des complexes S-400 afin d'assurer les frontières aériennes du pays», a rapporté le service de presse du district militaire sud.

Outre le système S-400, le système d'artillerie de DCA russe Pantsir-S-1, des radars mobiles, des systèmes de communication par satellite, des véhicules de commandement et d'état-major et d'autres équipements de missiles radio et antiaériens ont été exposés sur la place près du centre culturel de Sébastopol.

© Sputnik. Vladimir Sergueev Le Pantsir-S-1 possède dorénavant des capacités de combat accrues

En mars, le commandant de la Flotte de la mer Noire, Alexandre Vitko, a déclaré dans une interview accordée au journal Krassnaïa Zvezda que la Russie avait créé en Crimée un groupement militaire capable de protéger contre toute menace:

«Sur la rive, nous avons maintenant les systèmes de missiles côtiers antinavires K-300P Bastion-P et 3K60 Bal, les systèmes de missiles antiaériens S-400 Triumph ainsi que l'aviation navale et la défense aérienne qui assurent pleinement la sécurité de la région contre diverses menaces».

Le commandant de la Flotte de la mer Noire a également ajouté que 20 unités et formations du corps de l'armée créées en Crimée ont été rééquipées avec de nouveaux modèles et des améliorations d'armes et d'équipements militaires.